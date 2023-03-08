



Израильские студенты нашли 1500-летнию скульптуру львицы

Группа счастливчиков из Кинеретского академического колледжа под руководством профессора Мордехая Авиама в один день обнаружили базальтовую скульптуру, которая, вероятно, украшала синагогу, и редкую монету возрастом 1800 лет.



Группа студентов, изучающих историю ранних еврейских деревень на севере Израиля на прошлой неделе наткнулись на 1500-летнюю резную скульптуру львицы, которая, вероятно, украшала древнюю синагогу.



Профессор Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа 1 марта руководил 23 студентами-магистрами во время трехдневного практического занятия под названием “Еврейская деревня на Голанах и Галилея в древности”, когда они обнаружили скульптуру.



Они путешествовали по северным деревням, и Авиам хотел, чтобы студенты применили на практике то, чему научились за последние несколько дней.

В древней синагоге в Эйн-Нашуте , недалеко от города Кацрин, Авиам сказал студентам пройтись по этому месту самостоятельно.



Вернувшись, студенты Звия Дахан и Майкл Бениш, сказали, что видели камень, вырезанный в виде львицы.



Когда Авиаму показали фотографию резьбы, он сразу понял, что это нечто особенное. В предыдущих экспедициях археологи обнаружили на этом месте восемь фрагментов резных фигурок львов или львиц, но это был самый крупный и наиболее полный образец, обнаруженный за последнее время.



Нынешняя скульптура сделана из базальта и исключительно тяжелая — где-то около 28 кг, по оценке Авиама.



Подобные резные фигурки, особенно изображения львов и орлов, хорошо задокументированы в синагогах в этом районе в позднеримский период в 200-300 гг. н.э. и продолжались в византийский период до 500 г. н.э.



“Вероятно, они имели значение не только как львы или орлы, но и были символическими”, — сказал Авиам, который тщательно изучал древние синагоги и церкви на севере Израиля.



Авиам добавил, что совершенно уверен, что вырезание львицы является подлинным.



Вырезанная львица была не единственной достопримечательностью, которую эти студенты нашли в своем путешествии. Ранее в тот же день студенты посетили археологические раскопки Мадждулия. Когда они гуляли, студент заметил что-то между разросшимися сорняками и подобрал это.



“Во время этого визита один из студентов подобрал монету третьего века, которая является последней найденной здесь монетой. Мы нашли более ранние монеты, но эта с конца деревни, так что это само по себе важное открытие ”, — сказал Авиам.



На одной стороне монеты изображен император Галлиен, римский император, правивший вместе со своим отцом Валерианом с 253 по 260 год нашей эры. Он был единственным императором до 268 г., когда был убит своими старшими офицерами.



По словам Авиама, монета, вероятно, датируется примерно 260 годом нашей эры, незадолго до того, как поселение было заброшено.



