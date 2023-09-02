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Израильские создатели робота-компаньона для пожилых людей привлекли $25 млн
02.09.2023 19:12 Евгения Маркова

Израильские создатели робота-компаньона для пожилых людей привлекли $25 млн

Израильская фирма, разработавшая первого в мире робота-компаньона для пожилых людей, привлекла финансирование в размере 25 млн долларов сразу после успешного запуска проекта в правительственных учреждениях по всей территории США.  

ElliQ, созданный компанией Intuition Robotics из Рамат-Гана , представляет собой настольный бот с искусственным интеллектом, который улучшает жизнь пожилых людей, помогает им справляться с одиночеством и способствует здоровому и независимому образу жизни.

Бот-компаньон имеет десятки тысяч вариантов начала разговора и может устанавливать и отслеживать цели в области здоровья, играть в когнитивные игры, контролировать режим сна и предлагать действия по снятию стресса. 

Intuition Robotics использует генеративный искусственный интеллект и модели большого языка (LLM), поэтому пользователи могут поддерживать “богатый и непрерывный диалог” с ElliQ.

Компания инициировала программы по бесплатному распространению ElliQ среди конечных пользователей совместно с американскими учреждениями.

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