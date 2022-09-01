



Израильские системы быстрой зарядки электромобилей появятся в США и ЕС

Системы для быстрой зарядки электромобилей, разработанные израильской компанией Zooz Power, появятся в США и Европе, сообщает Times of Israel.



Принцип системы простой: она берет энергию из сети и преобразует ее в кинетическую энергию с помощью вращения колес. Когда авто приезжает на подзарядку, вращение замедляется, кинетическая энергия преобразовывается в электрическую и подается в аккумулятор транспортного средства. При этом интенсивность столь высока, что зарядка длится всего около 15 минут.



Используя физику, а не химию, кинетическое зарядное устройство позволяет избежать экологических проблем , таких как массовое использование воды и загрязнение, связанное с добычей лития.



Пять блоков Zooster-100 будут установлены в пяти коммерческих и развлекательных центрах Германии. Компания находится на продвинутой стадии регистрации европейского патента. В компании надеются начать развертывание в Германии к концу года.



Также два пилотных проекта запланированы на начало следующего года в США - в Рок-Хилле, Южная Каролина, и недалеко от Майами.



Кроме этого, первая в Израиле зарядная установка Zooz Power будет установлена ​​на заправочной станции Дор Алон в Сегуле, ближе к концу этого года.