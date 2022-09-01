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Израильские системы быстрой зарядки электромобилей появятся в США и ЕС
01.09.2022 15:23 Ольга Белозерова

Израильские системы быстрой зарядки электромобилей появятся в США и ЕС

Системы для быстрой зарядки электромобилей, разработанные израильской компанией  Zooz Power, появятся в США и Европе, сообщает Times of Israel.

Принцип системы простой: она берет энергию из сети и преобразует ее в кинетическую энергию с помощью вращения колес. Когда авто приезжает на подзарядку, вращение замедляется, кинетическая энергия преобразовывается в электрическую и подается в аккумулятор транспортного средства. При этом интенсивность столь высока, что зарядка длится всего около 15 минут. 

Используя физику, а не химию, кинетическое зарядное устройство позволяет избежать экологических проблем , таких как массовое использование воды и загрязнение, связанное с добычей лития.

Пять блоков Zooster-100 будут установлены в пяти коммерческих и развлекательных центрах Германии. Компания находится на продвинутой стадии регистрации европейского патента. В компании надеются начать развертывание в Германии к концу года.

Также два пилотных проекта запланированы на начало следующего года в США - в Рок-Хилле, Южная Каролина, и недалеко от Майами.

Кроме этого, первая в Израиле зарядная установка Zooz Power будет установлена ​​на заправочной станции Дор Алон в Сегуле, ближе к концу этого года. 

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