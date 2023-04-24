



Израильские школьницы победили на международных соревнованиях по математике

Впервые в истории команда юных израильских учениц-математиков завоевала все возможные медали на Европейской математической олимпиаде среди девочек (EGMO) в Словении. Они выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали, соревнуясь с 214 участниками из 54 стран мира.



Это не только выдающееся достижение для школьниц. Участница Нога Фридман не только забрала домой золотую медаль за свои достижения, но и заняла первое место в соревновании с отличием.



Трое учениц 10-12 классов, которые представляли Израиль на конкурсе EGMO, родом из Реховота и Герцлии. Нога Фридман, завоевавшая золото, Нета Илани, получившая бронзовую медаль, из Реховота и учатся в средней школе Де Шалит. Фридман учится в 11-м классе, а Илани в 10-м. Серебряный призер Яра Шульман учится в 12-м классе средней школы "Ришоним" в Герцлии.



Соревнование длилось нескольких экзаменационных дней, требующих, чтобы участники сдали экзамен продолжительностью четыре с половиной часа. Экзамен состоял из 3 чрезвычайно сложных вопросов из области элементарной математики: алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел.



