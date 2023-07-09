



Израильские роботы-пчелы опыляют авокадо и чернику – видео

Медоносных пчел не хватает для постоянно растущих сельскохозяйственных нужд, поэтому BloomX изобрела мобильные устройства, которые имитируют работу пчел. Распад колоний, при котором пчелы умирают по загадочным причинам, вызывал тревогу в последние десятилетия и спровоцировал шквал кампаний по спасению пчел, потому что пчелы нужны для опыления растений, которые дают пищу.



Проблема с медоносными пчелами, объясняет Эмили Спайзер, вице-президент по маркетингу BloomX, просто в том, что нам нужно их намного больше, поскольку мировые потребности в пище растут.



Цитируя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Спайзер говорит: “С 1961 года площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 600%. За тот же период количество управляемых пчелиных ульев увеличилось только на 83%. Таким образом, у нас есть проблема со спросом и предложением”.



Например, каждый год около 48 миллиардов медоносных пчел отправляются в миндальные рощи Калифорнии, а затем перемещаются в другие части страны для опыления дополнительных культур. Во время своих путешествий многие пчелы гибнут. BloomX борется с кризисом популяции медоносных пчел с помощью роботов-пчел.



Компания, основанная в 2019 году в небольшой сельскохозяйственной деревне Ришпон в Израиле разработала роботизированных пчел, которые опыляют растения так же эффективно, как дикие пчелы, но без рисков, связанных с ними.



На данный момент BloomX в основном занимается опылением черники и авокадо.



“Это товарные культуры, и мы хотели показать высокую рентабельность инвестиций”, – объясняет Спайзер. “Черника дорогая. Авокадо тоже. Производители смогут сразу увидеть ценность, которую мы приносим благодаря высокому доходу, полученному за счет значительного увеличения урожайности и улучшения качества фруктов”.



Первый продукт BloomX, Robee для черники, представляет собой мобильное устройство с механическими руками и способностью “биомитировать” жужжание пчелы. Опыление черники включает встряхивание растения, чтобы пыльца переместилась с мужских частей ягод на женские. Обычно эту работу выполняют шмели.



“Для каждой культуры требуются разные механизмы”, – говорит Спайзер.



Второй продукт BloomX – робот Crossbee для опыления авокадо. Деревья авокадо, в отличие от черники, бывают либо мужскими, либо женскими, поэтому им требуется перекрестное опыление (за исключением короткого периода времени, когда и мужские, и женские цветки на одном дереве раскрываются для самоопыления). Вместо того, чтобы трястись, как Robee, Crossbee имитирует электростатические силы, которые применяются пчелой для извлечения липких зерен пыльцы.



Однако опыление авокадо – сложный процесс. Во-первых, цветки мужских и женских деревьев авокадо открываются в разное время. Во-вторых, есть деревья авокадо типа А и типа Б. Crossbee снимает пыльцу с мужских деревьев авокадо, извлекая ее в “рамку”, которую затем можно извлечь из Crossbee и хранить без консервантов до 24 часов, пока женские деревья не будут готовы к опылению. Часто производители сажают два разных сорта авокадо, чтобы можно было синхронизировать опыление между мужскими и женскими растениями. В этих случаях Crossbee не нужно хранить пыльцу.



На повестке дня у BloomX – яблоки и манго, а также другие виды ягод, кроме баклажанов. Тепличные помидоры также являются мишенью.



Приложение BloomX использует базы данных и искусственный интеллект, чтобы дать производителям информацию о наилучшем времени для опыления соответствующих цветов.



“Мы используем наше сельскохозяйственное ноу-хау о том, как факторы окружающей среды влияют на восприимчивость цветов, и предоставляем садоводу ежедневное “окно” времени для опыления, чтобы он мог планировать заранее”, – объясняет Спайзер.



У BloomX есть клиенты в Латинской Америке (Мексика, Перу и Колумбия), Южной Африке, Израиле и США, где компания проводит исследование для подтверждения концепции. По данным BloomX, Robee может увеличить урожай черники на 30% и уменьшить количество мелких плодов на 55%, а крупных плодов – увеличить на 29%. С авокадо дела обстоят еще лучше – фермеры, использующие Crossbee, наблюдают увеличение урожайности на 40 % и увеличение на 200 % размера фруктов.



С экологической точки зрения система BloomX устраняет необходимость перевозки пчел с поля на поле в сезон опыления и позволяет фермерам использовать меньше пестицидов и гербицидов. И, конечно же, он не подвержен пчелиным “капризам”: если слишком жарко – пчелы остаются в улье, если слишком холодно –они впадают в спячку.



BloomX мыслит масштабно. На сегодняшний день компания из 17 человек привлекла 8 миллионов долларов инвестиций. Конечная цель BloomX, добавляет Спайзер, заключается в том, чтобы “через 10–15 лет полностью заменить медоносных пчел для опыления биоимитацией”.