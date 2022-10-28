



Израильские новаторы в сфере климатических решений получили премию

Израильские эксперты награждены премией "Климатические решения" за их достижения в этой сфере.

Новаторы получили более 2 млн долларов на фестивале Climate Solutions Prize.

На мероприятии присутствовали госслужащие, бизнесмены, некоммерческие группы и новаторы в сфере климатических технологий.

Премию получили профессор Авнер Ротшильд из Техниона, профессор Ицхак Мизрахи из Университета Бен-Гуриона, профессор Малахи Нокед из Университета Бар-Илан и другие.

Премия в области климатических решений разделена на два разных направления: первое — за прорыв в исследованиях - включает грант для ученых и исследователей, второе — для стартапов, которое включает в себя несколько задач с прибыльными инвестициями и денежными призами, а также PR.

Каждую задачу возглавляют разные ведущие компании, в том числе Capital Nature, ESIL, Kornit Digital, SolarEdge, Temasek Foundation и Merck.

Ротшильд награжден за его работу по производству зеленого водорода в качестве энергии с использованием электролиза воды с разделением.

Мизрахи - за исследования по сокращению выбросов парниковых газов и изменению климата с использованием биома жвачных животных.

Нокед получил премию за разработку натрий-ионных аккумуляторов.