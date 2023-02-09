



Израильские медики используют передовое приложение в Турции

Израильские медики, спасающие пострадавших от мощных землетрясений в Турции, пользуются передовым мобильным приложением для координации деятельности, которое разработал оборонный концерн Elbit.



Оно называется SYNCH.



Приложение позволяет руководителям United Hatzalah в Иерусалиме управлять всеми аварийно-спасательными группами в Турции, в том числе, с помощью карты.



Спасательные команды могут обмениваться текстовыми обновлениями, голосовыми заметками, фотографиями и видео, а также отправлять все перечисленное в центры управления и контроля. Уточняется, что приложение SYNCH работает до тех пор, пока есть покрытие сотовой сети.



"Мы гордимся тем, что делаем нашу технологию, разработанную для оперативных целей, доступной для спасения жизней в Турции", — прокомментировал менеджер подразделения C4I и кибербезопасности Elbit Хаим Дельмар.

