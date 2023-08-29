



Израильская защита от радиации при лечении рака простаты выходит на рынок США

Израильский производитель медицинского оборудования BioProtect недавно получила разрешение FDA на свою инновационную систему баллонных имплантатов, биоразлагаемый продукт, который защищает прямую кишку от ненужного облучения во время лечения рака простаты.



При имплантации и раздувании устройство создает постоянное и надежное пространство между простатой и прямой кишкой, а также действует как экран, уменьшая количество рассеянного излучения, поглощаемого последней во время лучевой терапии.



Обеспечивая надежную защиту прямой кишки, BioProtect существенно меняет парадигму лечения этого заболевания.



“Наш баллон не только обеспечивает лучшую защиту здоровых органов, но также поддерживает эскалацию дозы и гипофракционирование, которые являются ведущими тенденциями в лучевой терапии рака простаты”, – говорит Итай Барнеа, генеральный директор BioProtect.

