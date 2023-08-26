



Израильская “умная” повязка на голову поможет слепым пловцам

Израильский стартап разработал “умную” повязку на голову с камерой и процессором, которая поможет слепым пловцам более уверенно перемещаться по бассейну. Камера устройства непрерывно сканирует дно бассейна и территорию перед пловцом. Затем данные отправляются в процессор, который запускает возможные оповещения на два чипа с каждой стороны.



“Почти треть населения мира страдает от проблем со зрением – 2,2 миллиарда, если быть точным”, – говорит Амит Фишер, генеральный директор и соучредитель EyeCan. “Однако до сих пор слепые и слабовидящие пловцы полагаются на удары по голове со стороны тапперов каждый раз, когда они достигают края бассейна, чтобы не разбиться. При этом тапперы не всегда присутствуют в бассейнах”



Столкнувшись с этим, израильский стартап сделал устройство с чипами, которые применяют костную проводимость, которая передает звуки во внутреннее ухо через кости черепа без необходимости блокировать слух.



Всякий раз, когда пловец отклоняется от своей дорожки или приближается к препятствию, он получает такой сигнал.



“Есть много людей с нарушениями зрения, которые боятся даже начать плавать”, – говорит Зив Беттер, девятикратный призер Паралимпийских игр по плаванию. “Этот продукт может помочь людям заходить в воду, чтобы плавать”.