



Израильская система ИИ открыла новую эру в лечении рака с помощью нанотехнологий

Израильские исследователи разработали новаторский инструмент искусственного интеллекта, который объединяет существующие лекарства от рака для использования в наномедицине.Назначение комбинации двух или более лекарств уже является устоявшейся практикой, известной как комбинированная терапия, которая может оказаться весьма эффективной.



Но команда Техниона – Израильского технологического института в Хайфе – вышла за рамки простого определения отдельных лекарств, которые будут хорошо работать вместе. Ученые разработали технологию, позволяющую выделять пары лекарств, молекулярная структура которых позволяет им химически соединяться вместе в виде наночастиц размером всего в миллионную долю миллиметра. Их выводы опубликованы в Journal of Controlled Release.



Введение лекарств в виде наночастиц имеет множество преимуществ, позволяя врачам использовать более низкие дозы, воздействовать на определенные клетки и минимизировать побочные эффекты.



На данный момент инструмент искусственного интеллекта предложил 1985 возможных комбинаций наномедицинских препаратов для лечения 70 типов рака.

Одним из примеров является сочетание бортезомиба (препарата от рака крови) и кабозантиниба (препарата от рака печени, почек и щитовидной железы) для лечения рака головы и шеи. Эта комбинация доказала свою эффективность и вызвала меньше побочных эффектов, чем использование любого из препаратов по отдельности.



Стандартные комбинации лекарств борются с опухолью более эффективно, чем по отдельности, и могут предотвратить развитие резистентности опухоли к лечению. Комбинации наномедицины более точно воздействуют на раковые клетки, более успешно борются с опухолями, требуют меньших доз, менее токсичны и сводят к минимуму побочные эффекты.



“Наше исследование показало, как в ходе компьютерной демонстрации, так и в живых экспериментах, что предложенная нами комбинация действительно приводит лекарства к опухоли и высвобождает их там – и что эта терапия очень эффективна при лечении заболевания”, – говорит поофессор Йоси Шамай, описывая новый подход как “синергию синергии” или “метасинергию”.