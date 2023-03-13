



Израильская компания нашла способ сделать сталелитейные заводы экологичнее



Израильская компания, работающая над технологией производства кислорода на Луне для будущего поселения, нашла рецепт, который, по ее словам, может существенно сократить выбросы углекислого газа и затраты для сталелитейной промышленности.



По словам Джонатана Гейфмана, соучредителя и генерального директора компании Helios, базирующейся в центральном Израиле, на каждую тонну произведенной стали выбрасывается около двух тонн углекислого газа, вызывающего глобальное потепление, что делает отрасль ответственной за 8% углеродного следа человечества.



Первым этапом производства стали является производство железа, которое существует в земле в виде оксидов. Оксиды железа добывают, а затем помещают в высокотемпературные доменные печи с углем, чтобы молекулы кислорода соединились с углеродом в угле. Побочным продуктом является углекислый газ, ключевой в глобальном потеплении.



Компания обнаружила, что натрий, используемый для производства поваренной соли, можно использовать вместо богатого углеродом угля. Молекулы натрия соединяются с молекулами кислорода в железной руде, образуя оксид натрия. Затем оксид натрия можно снова разделить на натрий и кислород, а последний выпустить в воздух. Натрий можно использовать повторно.



Идея использования натрия в сталелитейной промышленности возникла в результате продолжающейся работы компании над лунным реактором по производству кислорода, направленным на отделение кислорода от оксидов железа, обнаруженных в лунной породе.



Гейфман объяснил, что натриевый метод требует нагревания смеси примерно до 400°C по сравнению с более чем 1200°C для традиционного метода доменной печи.



Helios уже имеет настольную систему в своей лаборатории и, по словам Гейфмана, до конца года создаст прототип, который заменит обычную доменную печь как минимум на одном зарубежном сталелитейном заводе.



“Мы ведем переговоры с крупными производителями стали и будем создавать небольшие демонстрационные модели в рамках их производственных цепочек, которые будут использовать их существующую энергетическую инфраструктуру”, — пояснил он.



Он сказал, что, заменив углерод натрием, решение его компании снизило прямые выбросы углерода на этом этапе сталеплавильного процесса до нуля.

Это также сократило потребность в энергии наполовину, а косвенные выбросы (от угля или природного газа, используемого для топки печей) — на 80–90%.

Он добавил, что, хотя Helios все еще находилась на ранней стадии разработки, компания уверена, что ее метод может сократить затраты на производство стали на десятки процентов



Гейфман добавил, что Helios уже протестировала эту технологию и обнаружила, что она успешно работает с другими металлами, такими как медь и никель.



