



Израильская инновация помогает фермерам экономить воду

Израильская компания SupPlant создала инновационную систему полива, которая позволят фермерам экономить воду.

По данным The Jerusalem Post, речь идет о системе Plant-Sensing, в которой используется усовершенствованный алгоритм, анализирующий оперативные данные от растений, почвы и метеорологических датчиков и преобразовывает их в рекомендации по ирригации и практические выводы.

По словам гендиректора компании Ори Бен Нера, глобальное потепление имеет экстремальные последствия для всего мира, однако еще большее влияние оно оказывает на сельское хозяйство и фермеров.

"Принятие решений в сельском хозяйстве зависит от погоды. Экстремальные погодные явления уже приводят к ущербу продовольствию. Только в этом году около 200 миллионов человек будут страдать от голода из-за жары в пшеничном поясе в США и Индии. SupPlant решает эту проблему уникальным и простым способом: мы помогаем фермерам принимать решения, основываясь на состоянии растений, а не на погоде", - сказал он.

Система Plant-Sensing показывает состояние растения и рекомендует фермерам, когда и сколько его нужно поливать.