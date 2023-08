Израильская инновация: Настенное покрытие превращает помещение в бомбоубежище

Израильская компания Ortech разработала уникальный запатентованный композитный материал, содержащий армированный волокном пластик, который защищает от ударов взрывной волны, осколков, баллистики и взлома. Эти стеновые панели могут быть установлены внутри или снаружи существующих зданий.



“Мы приступили к серии испытаний с использованием управляемых взрывов, — объясняет владелец компании Ран Наор. “Рядом с панелями взорвалась взрывчатка весом в десятки килограммов.Они отлично выдержали это, защитив людей и имущество внутри помещения. Все вышли целыми и здоровыми”.



По мнению Наора, основным недостатком аналогов со стальным покрытием является то, что, как и в лифтах, использование мобильных телефонов в этих помещениях может быть опасным из-за повышенного воздействия микроволнового излучения.



“Дополнительной проблемой является конденсация при переходе от холода к теплу [внутри защищенных сталью помещений], что приводит к образованию плесени”, – говорит он.



В дополнение к уникальному покрытию компания предлагает множество других защитных решений, в том числе защиту от дронов, контейнеры для опасных материалов, экранированные крыши бункеров и многое другое.



“Мы обеспечиваем защиту многих стратегических объектов, которые должны продолжать работать во время чрезвычайных ситуаций. Например, страна не могла остаться без электричества во время войны”, – отметил Наор. “У нас также есть специальные защитные помещения для химически опасных материалов, таких как аммиак. В случае утечки аммиака необходимо немедленно эвакуировать окружающих. У нас есть решение, одобренное Командованием тыла”



