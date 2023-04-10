



Израильская фирма запускает датчик, который изменит сельское хозяйство

Израильский стартап DOTS (Data Of The Soil) запустил новую технологию, которая может оказать существенное влияние на глобальное сельское хозяйство, устойчивость и здоровье населения мира: электрооптический датчик и информационная система, которые помогают пользователям оптимизировать использование удобрений на основе непрерывных и легкодоступных данных о почве.



Эта технология призвана уменьшить ущерб, наносимый сельским хозяйством окружающей среде от загрязнения грунтовых вод, загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, а также может значительно улучшить количество, качество и срок хранения урожая, что принесет пользу как производителям, так и потребителям.



DOTS привлекла полмиллиона долларов от Управления инноваций Израиля в дополнение к 1,2 миллиона долларов от Labs/02, инвесторами которой являются OurCrowd и многонациональная индийская корпорация Reliance Industries. Компания готовится привлечь дополнительный капитал для поддержки разработки продукта и его вывода на рынок.



DOTS в первую очередь нацелена на рынок орошаемых культур, стоимость которого составляет около 25 миллиардов долларов. Эта технология призвана увеличить прибыль фермеров на десятки процентов и поддержать глобальные усилия по сохранению водных ресурсов и предотвращению загрязнения подземных вод, среди прочих преимуществ. DOTS подписывает партнерские соглашения с крупными европейскими и американскими компаниями, которые заинтересованы в использовании технологии для улучшения применения удобрений, повышения экономии и смягчения вредного воздействия сельского хозяйства на источники воды и здоровье населения.



Обнаружив и отслеживая уровни удобрения почвы , DOTS позволяет точно рассчитать время циклов внесения удобрений и предотвратить их чрезмерное применение. Сравнение датчика со стандартными лабораторными тестами показывает, что точность технологии превышает 92%. Более того, серия успешных экспериментов в израильских теплицах для томатов продемонстрировала экономию удобрений на 30% в течение вегетационного периода без какого-либо ущерба для полученного урожая.



Система DOTS обеспечивает очень подробную динамическую картину концентрации нитратов в корневой зоне, а в будущем система компании будет взаимодействовать с фермерскими контроллерами внесения удобрений и ирригации и обеспечивать оптимальное внесение удобрений полностью автоматически на основе нитратов в режиме реального времени. измерения.



