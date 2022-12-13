



На основе "вирусных фабрик": В Израиле разработана новая "упаковка" биомолекул

Впервые в мире в Тель-Авивском университете была разработана новая технология, которая позволит контролировать инкапсуляцию и высвобождение молекул под воздействием ультрафиолетового света. Исследователи считают, что технология приведет к дальнейшему развитию систем доставки для контролируемого высвобождения биомолекул и лекарств в организме с помощью внешних раздражителей с использованием света.



Исследованием руководил докторант Итай Кацир под руководством доктора Аялы Лампель из Школы биомедицины и исследований рака им. Шмуниса при Факультете биологических наук Уайза. Исследование было опубликовано в престижном журнале Advanced Materials.



Новая технология основана на "вирусных фабриках" кори - особых жидкостных образованиях, которые вирус образует в клетке хозяина и где проходят все реакции, связанные с образованием новых вирусных частиц.



Вдохновленные вирусным белком, который отвечает за формирование этих "фабрик", исследователи разработали пептид (короткий белок), который образует подобие "вирусных фабрик" для "упаковки" биомолекул. Исследователи заявили, что они включили в пептидную последовательность уникальный элемент, который позволяет контролировать инкапсуляцию и высвобождение молекул путем облучения ультрафиолетовым светом.



Эта технология открывает возможности для биомедицинских и биотехнологических применений, включая инкапсуляцию, доставку и высвобождение лекарств, белков, антител или других терапевтических молекул в нужном месте и в нужное время.

