



Израиль признан одной из самых образованных стран

Израиль признан одной из самых образованных стран среди тех, кто входит в Организацию экономического сотрудничества и развития.



Об этом говорится в новом отчете ОЭСР.



В 2022 году процент выпускников высших учебных заведений в Израиле был намного выше, чем в среднем по ОЭСР - 50,6% против 40,4%. А малообразованных было довольно мало - 11,8% - против 19,8%.



Израиль входит в число стран, где количество часов обязательного обучения является одним из самых высоких. В среднем, в начальной школе дети учатся 918 часов, а в ОЭСР средний показатель составляет 805.



В средней израильской школе дети учатся 976 часов. В докладе также отмечено, что в стране много часов отведено на изучение социального и духовного наследия.