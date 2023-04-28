



Израиль планирует создать компактный термоядерный реактор в морском контейнере

Исследователи из NT-Tao присоединились к группе из примерно 35 частных стартапов, которые пытаются построить коммерческий термоядерный реактор.



Ядерный синтез — это реакция , которая питает наше Солнце и другие звезды во Вселенной. Это процесс слияния двух атомов водорода, который производит огромное количество энергии. Если его можно использовать здесь, на Земле, то это обещает обильное, дешевое и безэмиссионное электричество.



В конце прошлого года исследователи из Калифорнии совершили прорыв. Ученые провели первый эксперимент по управляемому термоядерному синтезу, чтобы получить больше энергии от реакции, чем та, которую используют лазеры, которые ее запустили.



Несмотря на этот успех, предстоит решить еще много проблем, прежде чем термоядерный реактор начнет производить электроэнергию для вашего дома.



Исследователи используют разные подходы для преодоления этих препятствий.



Один из способов осуществить термоядерный синтез — нагреть изотопы водорода до сотен миллионов градусов, пока они не накопят столько энергии, чтобы начать трансформироваться в вихревое состояние вещества, называемое плазмой.



Затем эта плазма может удерживаться мощными магнитными полями — подход, известный как термоядерный синтез с магнитным удержанием.



Существуют различные способы организации магнитного поля. В устройстве, известном как токамак, плазма удерживается магнитами, которые образуют форму пончика. В стеллараторе плазма движется по извилистой траектории.



В NT-Tao подход предполагает объединение этих двух моделей - токамака и стелларатора.



"Мы совершенствуем эти технологии, чтобы создать новую конструкцию, которая будет работать при значительно более высокой плотности плазмы, что дает нам возможность генерировать термоядерную реакцию на гораздо меньшей площади, чем большинство других разрабатываемых решений", — рассказал генеральный директор Одед Гур-Лави, основатель NT-Tao. в 2016 году с Боазом и Дороном Вайнфельд.



Таким образом, NT-Tao делает ставку на то, что, используя более плотную плазму, его активная часть реактора может быть меньше, как и вся остальная инженерия вокруг него.



Цель состоит в том, чтобы модульный термоядерный реактор компании был размером с морской контейнер. Это будет радикально меньше, чем другие термоядерные проекты.



Например, в Великобритании планируется создать при поддержке правительства прототип термоядерной установки на участке площадью 300 гектаров, на котором в настоящее время находится угольная электростанция.



Одед Гур-Лави надеется построить компактные термоядерные реакторы, обеспечивающие электроэнергией места, которые могут не иметь доступа к сети, питающие опреснительные установки, шахты или заряжающие электромобили. Такие установки будет легко перемещать и маневрировать ими, чтобы доставить чистую энергию в любой район, где это необходимо.



Создание любого работающего термоядерного реактора невероятно сложно, но создание компактной версии добавляет дополнительный уровень сложности.



Некоторые из стартапов уверены, что смогут запустить термоядерные установки к концу десятилетия.



Но многие по-прежнему с осторожностью относятся к перспективам термоядерных технологий. Такие реакторы будут намного безопаснее нынешних атомных электростанций.