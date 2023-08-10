



Израиль использует воду “до последней капли”

В палящую летнюю жару израильский фермер работает, используя капельный шланг, подающий смесь земли и оборотной воды к пальмам. Этот подход, отточенный десятилетиями в засушливой стране и теперь вызывающий широкий интерес за рубежом, пишет Digital Journal.



“Все сточные воды Эйлата проходят очистку”, — сказал Арик Ашкенази, главный инженер Эйн-Нетафим, предприятия водоснабжения и канализации Эйлата, во время осмотра объекта, на котором сточные воды очищаются от твердых частиц и биологически опасных веществ.



“Очищенные сточные воды до последней капли передаются фермерам”, которые смешивают их с грунтовыми водами и используют для обработки деревьев, сказал он.



Эйлат зажат между пустыней и Красным морем, изолирован от остальной части Израиля и не имеет естественной пресной воды. Его питьевая вода представляет собой сочетание опресненных подземных и морских вод.



После того, как бытовое использование превращает их в сточные воды, они очищаются, а затем передаются фермерам, что позволяет засушливому региону поддерживать сельское хозяйство.



Если раньше Эйлат был исключением в управлении водными ресурсами Израиля, то сейчас он скорее является прототипом для страны и, возможно, для всего мира.



По данным ООН, во всем мире более 2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а наводнения и засухи, вызванные изменением климата, еще больше усугубляют ситуацию.



Тревожные данные, представленные Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, показывают, что “80% сточных вод в мире возвращаются в экосистему без очистки или повторного использования”.



Израиль начал перерабатывать сточные воды, когда увидел, что его источников воды — грунтовых вод и воды из северной части Галилейского моря — недостаточно для удовлетворения потребностей растущего населения.



“Мы начали осознавать, что сточные воды — это источник воды, повторное использование которого в Израиле достигает почти 100%”, — сказал Йосси Яакоби, вице-президент по инженерным вопросам израильской национальной компании по водоснабжению Mekorot, отметив, что 90% очищенных сточных вод идут на нужды сельского хозяйства.



“Этого тоже было недостаточно, поэтому мы начали опреснять морскую воду”, — сказал он, начав с Эйлата в 1997 году, а затем со Средиземноморья, где теперь опресненная вода обеспечивает 60-80% питьевой воды в Израиле.



“Мы поставляем иорданцам 100 миллионов (кубических метров) из Галилейского моря и такое же количество палестинцам”, — сказал Яакоби.



В условиях растущей нестабильности климата, роста населения и истощения ресурсов Израиль помогает решать проблемы с водой не только странам Ближнего Востока.



“Мир переживает огромный кризис”, — сказал Яакоби, отметив, что Франция, Германия и Италия, переосмысливают этот вопрос.



“Израиль с самого начала понимал, что вода является дефицитным ресурсом”, — сказал он, и к настоящему времени “обладает большим объемом знаний, накопленных за многие годы в отношении вопросов регулирования и управления источниками воды”.



Кроме того, Израиль “постоянно развивает технологии” в водной сфере.



Клайв Липчин, эксперт по управлению водными ресурсами в Институте Арава на юге Израиля, сказал, что растущая непредсказуемость из-за изменения климата должна заставить “всех в мире” задуматься об опреснении и очистке сточных вод.



Но помимо технологий, которые являются дорогими и потребляют много энергии, комплексное решение потребует от людей изменения своего отношения к использованию воды.



“Это основное право, но оно не может быть бесплатным товаром. Люди должны платить”, — сказал Липчин.



Яакоби также сказал, что основная проблема будущего водопользования связана не с инженерией, а с мышлением людей, которые не торопятся сохранять воду, которую они получают бесплатно.



По его словам, такое изменение требует “смелых политических решений”.



