



Израиль инвестирует дополнительно 115 млн. шекелей в квантовые вычисления

Управление инноваций Израиля объявило о создании крупнейшего на сегодняшний день консорциума для разработки технологий квантовых вычислений. Пять израильских компаний объединятся, чтобы сформировать этот консорциум: оборонные гиганты ELTA Systems (группа Israel Aerospace Industries) и Rafael Advanced Defense Systems, а также Quantum Art, Classiq и Qedma Quantum Computing. Бюджет составит 115 миллионов шекелей на три года.



Технологическое развитие будут поддерживать ведущие академические организации, в том числе Еврейский университет, Институт Вейцмана, Университет Бар-Илан, Технион, а также исследовательская группа больницы Сорока.



Команде Института Вейцмана под руководством профессора Рои Озери, одного из экспертов, которые будут сопровождать консорциум, в прошлом году удалось построить первый в Израиле квантовый компьютер — один из примерно 30 таких компьютеров в мире и один из менее 10, использующих усовершенствованную технологию ионных ловушек.



Новый консорциум будет продвигать две технологии квантовых процессоров: захваченные ионы и сверхпроводники. Ключевые разработки, которым будет уделено приоритетное внимание, включают квантовые процессоры, системные строительные блоки, согласованные инструменты управления, программное обеспечение для снижения шума, а также полностью автоматизированную программную среду от уровня приложений до физической реализации.



Область квантовых вычислений все еще находится в зачаточном состоянии и на пути к значительному прорыву в коммерциализации. Его глобальная рыночная стоимость, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.



"Это потенциально самая прорывная технология на сегодняшний день, и ожидается, что ее влияние будет ощущаться во многих секторах, таких как медицина и фармацевтика, разработка материалов, энергетика, транспорт и логистика, безопасность и многое другое", — сказал Дрор Бин, генеральный директор Innovation Authority.