



Израиль инвестирует 115 миллионов шекелей в исследования квантовых вычислений

Управление инноваций Израиля профинансирует новый консорциум квантовых вычислений с участием оборонных компаний и стартапов.



Содействие исследованиям и разработкам в области квантовых вычислений стало ключевой задачей правительства. В 2019 году штат объявил о начале национальной программы квантового развития с бюджетом в 1,2 миллиарда шекелей для продвижения человеческого капитала и знаний в этой области.

В июле правительство выделило 100 миллионов шекелей на создание первого израильского квантового компьютера. Проект возглавляет израильская компания Quantum Machines.



Последнее объявление о квантовом консорциуме стоимостью 115 миллионов шекелей предназначено для продвижения двух типов квантовых технологий – захваченных ионов и сверхпроводников – и для определения того, какая технология лучше, сообщает Tech12 .



Консорциум такого типа включает в себя поощрение государством частного сектора и научных кругов для поиска новых решений в данной области. Члены консорциума представляют цель и рабочий план, а Управление по инновациям финансирует 65% своего бюджета. Цель состоит в том, чтобы создать работающий израильский квантовый компьютер в течение трех лет.



Квантовые технологии могут произвести революцию в нескольких областях, включая вычисления, киберзащиту и нападение, связь и радары.

Система связи на квантовой основе значительно более защищена от прослушивания противником, в то время как радары на квантовой основе могут обнаруживать цели гораздо более точно. Эта технология также может создать беспрецедентный уровень кибербезопасности и предоставить кибер-злоумышленникам новые возможности.



Квантовые вычисления заменяют традиционную компьютерную двоичную систему 1 и 0 на систему, которая вычисляет шансы 1 и 0 – это означает, что она может иметь и 1, и 0 одновременно, но с разными вероятностями. Это позволяет вычислять определенные аспекты намного быстрее и эффективнее, а время вычислений, по мнению экспертов в этой области, сокращается в 1000 или 10 000 раз.



В сочетании с искусственным интеллектом машины могут учиться самостоятельно со скоростью квантовых вычислений.