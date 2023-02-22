



Израиль и ОАЭ представили совместное военно-морское судно

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль в понедельник представили свое первое совместно созданное беспилотное судно, что свидетельствует об их растущих военных связях по мере роста морских угроз в регионе Персидского залива. Совместной разработкой стал беспилотный катер KATANA USV, оснащенный передовыми датчиками и системами визуализации, предназначенный для наблюдения, разведки и обнаружения мин и предназначенный для отражения беспилотников и ракетных атак на оживленные судоходные пути Персидского залива.

In historic first, Israel and the UAE participated in a joint naval demonstration🇦🇪🌊🇮🇱



@_edgegroup, ADSB and IAI held an unmanned maritime demonstration today where they performed a range of military and commercial missions at #NAVDEX in Abu Dhabi. pic.twitter.com/XXHRuoeARR — Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) February 20, 2023

Корабль был представлен у побережья Абу- Даби во время выставки военно-морской обороны и морской безопасности NAVDEX. USV был создан компанией Israel Aerospace Industries IAI и эмиратским оборонным консорциумом EDGE.“Мы впервые демонстрируем совместный проект, демонстрирующий возможности и сильные стороны обеих компаний в обеспечении безопасности береговой линии и противодействии минным угрозам”, – сказал Орен Гутер, руководитель военно-морской программы IAI.По словам Гутера, корабли будут противодействовать “угрозам здесь, в этом районе”, но цель также заключалась в том, чтобы развернуть их за границей.Также глава IAI сообщил, что компания стремится укрепить сотрудничество с ОАЭ в области противовоздушной обороны и надеется помочь Эмиратам улучшить свои военно-морские возможности.