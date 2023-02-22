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Израиль и ОАЭ представили совместное военно-морское судно
22.02.2023 14:26 Наталья Богинская

Израиль и ОАЭ представили совместное военно-морское судно

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль в понедельник представили свое первое совместно созданное беспилотное судно, что свидетельствует об их растущих военных связях по мере роста морских угроз в регионе Персидского залива. Совместной разработкой стал беспилотный катер KATANA USV, оснащенный передовыми датчиками и системами визуализации, предназначенный для наблюдения, разведки и обнаружения мин и предназначенный для отражения беспилотников и ракетных атак на оживленные судоходные пути Персидского залива.


Корабль был представлен у побережья Абу- Даби во время выставки военно-морской обороны и морской безопасности NAVDEX. USV был создан компанией Israel Aerospace Industries IAI и эмиратским оборонным консорциумом EDGE.

“Мы впервые демонстрируем совместный проект, демонстрирующий возможности и сильные стороны обеих компаний в обеспечении безопасности береговой линии и противодействии минным угрозам”, – сказал Орен Гутер, руководитель военно-морской программы IAI.

По словам Гутера, корабли будут противодействовать “угрозам здесь, в этом районе”, но цель также заключалась в том, чтобы развернуть их за границей.
Также глава IAI сообщил, что компания стремится укрепить сотрудничество с ОАЭ в области противовоздушной обороны и надеется помочь Эмиратам улучшить свои военно-морские возможности.  

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