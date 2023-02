Израиль и ОАЭ представили совместное военно-морское судно

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль в понедельник представили свое первое совместно созданное беспилотное судно, что свидетельствует об их растущих военных связях по мере роста морских угроз в регионе Персидского залива. Совместной разработкой стал беспилотный катер KATANA USV, оснащенный передовыми датчиками и системами визуализации, предназначенный для наблюдения, разведки и обнаружения мин и предназначенный для отражения беспилотников и ракетных атак на оживленные судоходные пути Персидского залива.

