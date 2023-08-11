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Изобрели Apple Watch, которые не нужно заряжать
11.08.2023 05:29 Раиса Вовк

Изобрели Apple Watch, которые не нужно заряжать

Блогер Джек Спиггл решил модернизировать старые 42-мм Apple Watch первого поколения. Парень разобрал девайс, вытащил всю электронику и поместил под стекло механический блок Seiko NH38, пишет instructables.

Такая идея возникла из-за того, что Джеку не нравилось устаревание часов. В новом варианте у Apple Watch даже Digital Crown приспособлена к заводному механизму. Эта кнопка в оригинальном варианте позволяла перейти к домашнему экрану для выбора приложения, вернуться к циферблату, открыть крайнюю запущенную программу, вызвать Siri.

Поскольку внутри часов не осталось ничего электрического, то заряжать их, как раньше не нужно. 

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