



Изменение климата может привести к массивным цунами из Антарктиды – исследование

Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе в рецензируемом журнале Nature Communications, изменение климата может привести к массивным цунами из Антарктиды. В исследовании поясняется, что цунами потенциально могут быть вызваны подводными оползнями, выталкивающими скопления слабых отложений в открытый океан.



Открытие было сделано после того, как ученые провели бурение под водой в океане и нашли доказательства того, что в предыдущие периоды глобального потепления три миллиона и 15 миллионов лет назад одно и то же явление вызывало массивные цунами, обрушившиеся на Южную Америку, Новую Зеландию и Юго-Восточную Азию.



В исследовании отмечается, что для того, чтобы эти цунами произошли, может потребоваться время. К тому времени, когда в предыдущие периоды глобального потепления обрушивались цунами, температура в Антарктиде была выше, чем в среднем сегодня, на три градуса по Цельсию. Уровень моря также был выше, а ледяные щиты меньше. Это может означать, что если изменение климата удастся обратить вспять, можно избежать предсказанных цунами.



“Подводные оползни представляют собой серьезную геологическую опасность, она может вызвать цунами, которые могут привести к огромным человеческим жертвам”, – говорит доктор Дженни Гейлс из Плимутского университета. “Оползни также могут разрушить инфраструктуру, включая подводные кабели, а это означает, что в будущем такие события будут иметь широкий спектр экономических и социальных последствий”.



Гейлс добавляет, что “благодаря исключительной сохранности отложений под морским дном впервые возможно показать, что вызвало эти исторические оползни в этом районе Антарктиды, а также указать влияние таких событий в будущем”.



“Гигантские подводные оползни произошли как на южных, так и на северных окраинах континентов в высоких широтах, включая антарктическую и норвежскую континентальные окраины”, – объясняет Ян Сверре Лаберг из Арктического университета Норвегии. “Больше информации об этих событиях в Антарктиде также будет иметь значение для оценки геологической опасности подводных лодок у берегов Норвегии”.



“Это исследование иллюстрирует важность научного бурения в океане и морской геологии для понимания как прошлых изменений климата, так и для выявления регионов, подверженных стихийным бедствиям, для принятия обоснованных решений в отношении инфраструктуры”, – считает доктор Амелия Шевенелл из геологической океанографии Колледжа морских наук Университета Флориды.