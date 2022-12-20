



Итоги года: важнейшие события в мире технологий

Запуск телескопа Джеймса Уэбба



Хоть телескоп Джеймса Уэбба и был запущен 25 декабря 2021, но к месту своего постоянного расположения прибыл в январе. Первые снимки стали получать еще позже.



Проект NASA, на который потратили почти 10 миллиардов долларов. Телескоп является крупнейшим, самым дорогим и чувствительным оптическим и инфракрасным космическим телескопом в истории. Аппарат смог разглядеть самые древние и самые отдаленные звезды и галактики, сделать фото планет Солнечной системы, показал туманности и многое другое.



Компании и бренды поддержали Украину



С началом российского вторжения многие технологичные компании объявили о выходе с рынка оккупантов. Россияне остались без технологий Apple, Sony, AMD, Boeing, Cisco, Ericsson и десятков других. Ушли и некоторые сервисы, среди которых Spotify и Netflix.



Вместе с тем в Украину начали заходить новые бренды. Здесь заработали PayPal и Starlink.



Илон Маск купил Twitter



Буквально с первых часов своего руководства платформой Маск начал вносить изменения. Он уволил тысячи работников, а оставшимся навязал "хардкорную" сверхурочную работу. В офисе компании организовали спальные места, чтобы люди могли оставаться ночевать на рабочем месте. Кроме того, новый глава активно меняет политику модерирования контента, планирует новые функции и удаляет некоторые старые.



Однако из-за противоречивых заявлений Маска относительно "свободы слова", а также разблокирования страниц, ранее нарушавших правила, рекламодатели приостановили свои кампании, опасаясь роста дискриминации, расизма и прочего. Это привело к значительным денежным потерям.



Термоядерная энергетика



2022 стал годом прорывов в исследовании термоядерной энергетики, которая потенциально может стать экологическим и неисчерпаемым источником энергии для всего человечества.



Важное открытие было сделано швейцарскими исследователями. Они обнаружили, что прежде ученые неправильно понимали физику термоядерной плазмы. Открытие в итоге позволит получать больше энергии из термоядерных реакторов, а самими установками станет проще управлять.



Прошли успешные испытания австралийского стартапа HB11, работающего над альтернативным подходом к синтезу – вместо температур в миллион градусов для запуска реакции используют лазерные импульсы. Команда добилась успеха и объявила о достижении термоядерного синтеза.



Однако самая важная новость появилась в декабре. Американским ученым впервые удалось выработать на 50 процентов больше энергии, чем потрачено на питание эксперимента и запуск реакции. Теперь перед учеными стоит задача масштабировать процесс и усовершенствовать его.



DART врезался в астероид



Осенью также произошло событие, которое потенциально сможет спасти человечество от падения астероида. Аппарат NASA DART успешно врезался в астероид Диморфос. Этот проект – попытка проверить, может ли человечество изменить траекторию астероида прямо в космосе. Это первая в мире "испытательная миссия планетарной обороны" и она была признана крайне успешной.



Массовые увольнения в IT-секторе



В сложных условиях оказались IT-компании. Теперь они вынуждены увольнять десятки тысяч работников из-за убытков, которые терпят вследствие экономического спада. Только в ноябре количество уволенных корпорациями людей составило 45 тысяч.



Человечество возвращается на Луну



16 ноября стартовала миссия Artemis-1, которая знаменует начало возвращения человечества на Луну. В рамках миссии была запущена ракета Space Launch Systems, которая доставила в космос аппарат Orion.



Orion взял курс на Луну, облетел ее и прислал большое количество фотографий да видео. Миссия завершилась успехом: 11 декабря аппарат вернулся на Землю.



Теперь NASA формирует планы по Artemis-2, которая должна запустить астронавтов в 10-дневную миссию вокруг Луны в 2024 году. Следующий после этого полет Artemis-3 высадит астронавтов у южного полюса Луны в 2025 или 2026 году.