



Историк утверждает: царь Соломон был египетским фараоном

Историк Ральф Эллис утверждает, что израильский царь Соломон на самом деле был египетским фараоном.



"Это не то открытие, которое израильские археологи будут рады услышать по политическим и культурным причинам, но оно противоречит классическим толкованиям библейской истории - царь Соломон на самом деле был фараоном в Египте", - заявил он.



Эллис считает, что Соломон был вовсе не царем Израиля, а египетским фараоном по имени Шушанк Первый, правившим Египтом и Израилем в конце 10 века до н.э., сообщает Jerusalem Post.



При этом историк сказал, что история царя Соломона в том виде, в каком мы ее знаем, вероятно, является "неправильным толкованием" истории.



В своей книге "Соломон, фараон Египта" ученый рассказывает о соседних царствах, которые разграбили царские гробницы в Долине царей в Египте и подарили богатство Соломону, чтобы предотвратить его вторжение.



"Согласно Библии, царь Соломон был невероятно богат. Поколения теологов и археологов рыскали по Святой Земле в поисках его столицы, дворца, храма и владений - безуспешно. В конце концов, нам либо приходится смириться с тем, что Тора полностью вымышлена, иначе поймете, что мы искали не в том месте и не за теми вещами", - объясняет историк.



Эллис добавил: "Из моего исследования следует, что у истории Соломона и его богатства есть фактическая основа, но она была скрыта и переписана более поздними библейскими авторами, потому что тогда считалось, что истории о фараонах трудно переварить и усвоить. Они изменили ход истории, чтобы создать настоящих израильских героев".



Напомним, что согласно Библии, Соломон построил Первый Храм в Иерусалиме. Однако библейская история остается окутанной тайной, и специалисты продолжают пытаться расшифровать и найти подтверждения библейским сюжетам.