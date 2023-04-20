Исторический запуск Starship вновь обернулся провалом
Исторический запуск космического корабля Starship во второй раз завершился провалом.
Это произошло в четверг, 20 апреля.
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска сумела запустить сверхтяжелую ракету, однако по достижению определенной высоты она вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась.
"Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени", - сообщили в SpaceX.
Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Спустя несколько минут судно начало крутиться, а первая ступень не отделилась. На высоте примерно 38 километров носитель вместе со второй ступенью взорвались над Мексиканским заливом.
Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023
Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK
Первая попытка исторического запуска предпринималась 17 апреля, когда запуск был отменен из-за проблемы с клапаном в системе наддува ракеты-носителя.
Happy 4/20 way to blaze it 💨@elonmusk @SpaceX #launch #SpaceX #elonmusk #420day pic.twitter.com/mdHuNm4OL3— Rach Rudisill (@its_rach_) April 20, 2023
Как ожидается, в будущем космический корабль Starship использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor.
With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023