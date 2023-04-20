



Исторический запуск Starship вновь обернулся провалом

Исторический запуск космического корабля Starship во второй раз завершился провалом.



Это произошло в четверг, 20 апреля.



Компания SpaceX миллиардера Илона Маска сумела запустить сверхтяжелую ракету, однако по достижению определенной высоты она вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась.



"Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени", - сообщили в SpaceX.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Спустя несколько минут судно начало крутиться, а первая ступень не отделилась. На высоте примерно 38 километров носитель вместе со второй ступенью взорвались над Мексиканским заливом.Первая попытка исторического запуска предпринималась 17 апреля, когда запуск был отменен из-за проблемы с клапаном в системе наддува ракеты-носителя.Как ожидается, в будущем космический корабль Starship использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor.