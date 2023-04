Исторический запуск Starship вновь обернулся провалом

Исторический запуск космического корабля Starship во второй раз завершился провалом.



Это произошло в четверг, 20 апреля.



Компания SpaceX миллиардера Илона Маска сумела запустить сверхтяжелую ракету, однако по достижению определенной высоты она вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась.



"Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени", - сообщили в SpaceX.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s test will help us improve Starship’s reliability as SpaceX seeks to make life multi-planetary