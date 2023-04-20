Новости » Наука и Технологии
Исторический запуск Starship вновь обернулся провалом
20.04.2023 17:10 Алина Груднева

Исторический запуск Starship вновь обернулся провалом

Исторический запуск космического корабля Starship во второй раз завершился провалом.

Это произошло в четверг, 20 апреля.

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска сумела запустить сверхтяжелую ракету, однако по достижению определенной высоты она вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась.

"Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени", - сообщили в SpaceX.

Старт состоялся на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Спустя несколько минут судно начало крутиться, а первая ступень не отделилась. На высоте примерно 38 километров носитель вместе со второй ступенью взорвались над Мексиканским заливом.

Первая попытка исторического запуска предпринималась 17 апреля, когда запуск был отменен из-за проблемы с клапаном в системе наддува ракеты-носителя.
Как ожидается, в будущем космический корабль Starship использовать для отправки людей на Марс и Луну, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы