



Исторический запуск Starship: прямая трансляция

Компания Илона Маска SpaceX запускает в космос свою систему Starship.



Соответствующий исторический момент ведется в прямом эфире.



Как известно, корабль был разработан для полета на Марс. Он способен перевозить до 100 человек.



Starship станет самой мощной ракетной системой, запущенной когда-либо человечеством. Запуск состоится 20 апреля в Техасе.



Изначально запуск запланирован на 16:28, однако он может быть перенесен. Предыдущая попытка провалилась из-за проблем с горючим.

