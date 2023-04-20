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Исторический запуск Starship: прямая трансляция
20.04.2023 16:17 Алина Груднева

Исторический запуск Starship: прямая трансляция

Компания Илона Маска SpaceX запускает в космос свою систему Starship.

Соответствующий исторический момент ведется в прямом эфире.

Как известно, корабль был разработан для полета на Марс. Он способен перевозить до 100 человек.

Starship станет самой мощной ракетной системой, запущенной когда-либо человечеством.  Запуск состоится 20 апреля в Техасе.

Изначально запуск запланирован на 16:28, однако он может быть перенесен. Предыдущая попытка провалилась из-за проблем с горючим.  
 

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