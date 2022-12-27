



Исследование: женщины чуют холостяков по запаху

Новое исследование показало, что женщины могут по запаху определить, женат ли мужчина, или является холостяком.



В рамках эксперимента 82 гетеросексуальным женщинам в возрасте от 18 до 35 лет было предложено оценить внешность и запах тела гетеросексуальных мужчин. Половина участниц были одиноки, а вторая половина - замужем.



Женщинам предложили понюхать футболки мужчин и оценить фотографии представителей сильного пола.



В ходе исследования, пишет НВ, выяснилось, что, по мнению девушек и женщин, одинокие мужчины пахнут приятнее, чем те, у которых есть партнер. Внешность одиноких мужчин также получила более высокую оценку.



Авторы исследования выдвинули предположение, что холостяки пахнут притягательно для женщин из-за повышенного уровня тестостерона.