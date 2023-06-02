



Исследование: все во Вселенной в конечном итоге испарится

Согласно известной теории Стивена Хокинга , черные дыры со временем испаряются, постепенно теряя массу в виде странного вида излучения, поскольку горизонт событий разрушает окружающие квантовые поля.



Но оказывается, что драматический обрыв горизонта событий, возможно, не так важен для этого процесса. Согласно новому исследованию астрофизиков Майкла Вондрака, Вальтера ван Суйлекома и Хейно Фальке из Университета Радбауд в Нидерландах, достаточно крутой наклон искривления пространства-времени может сделать то же самое, пишет Sciencealert.



Это означает, что излучение Хокинга или что-то очень похожее на него может не ограничиваться черными дырами. Он может быть везде, а это означает, что Вселенная очень медленно испаряется у нас на глазах.



“Мы демонстрируем, — говорит Вондрак , — что в дополнение к хорошо известному излучению Хокинга существует еще и новая форма излучения»”.

Излучение Хокинга — это то, что мы никогда не могли наблюдать, но теория и эксперименты предполагают, что оно правдоподобно.



“Мы показываем, что далеко за пределами черной дыры искривление пространства-времени играет большую роль в создании излучения, — объясняет ван Суйлеком . - Частицы там уже разделены приливными силами гравитационного поля”.



Все, что достаточно массивно или плотно, может вызвать значительное искривление пространства-времени. По сути, гравитационное поле этих объектов вызывает искривление пространства-времени вокруг них. Черные дыры являются наиболее ярким примером, но пространство-время также искривляется вокруг других плотных мертвых звезд, таких как нейтронные звезды и белые карлики, а также чрезвычайно массивных объектов, таких как скопления галактик.

Исследователи обнаружили, что в этих сценариях гравитация все еще может влиять на флуктуации квантовых полей в достаточной степени, чтобы породить новые частицы, очень похожие на излучение Хокинга, не требуя катализатора горизонта событий.



“Это означает, что объекты без горизонта событий, такие как остатки мертвых звезд и другие крупные объекты во Вселенной, также имеют такое излучение, — говорит Фальке . -И после очень долгого периода это привело бы к тому, что все во Вселенной в конечном итоге испарилось бы, как черные дыры. Это меняет не только наше понимание излучения Хокинга, но и наш взгляд на Вселенную и ее будущее”.



Однако в ближайшем будущем не о чем беспокоиться. Черной дыре массой Солнца ( кстати, с диаметром горизонта событий всего 6 километров или 3,7 мили) потребовалось бы 10 64 года , чтобы испариться.



