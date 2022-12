Исследование раскрывает новые данные о ранних поселениях микронезийцев





Данные получены из новой информации об уровне воды вокруг “высоких островов” Микронезии. Высокие острова, также называемые вулканическими, обычно находятся на высоте от одного до 50 метров над уровнем моря.



Новое рецензируемое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, объясняет, что имеющиеся археологические данные свидетельствуют о прибытии первых поселенцев на “высоких островах” на Понпеи и Косре Микронезии примерно на 1000 лет позже, чем на другие.



Ученые реконструировали уровень моря на двух “высоких островах, используя отложения мангровых зарослей, и обнаружили, что уровень моря не упал, а поднялся примерно на 4,3 метра за последние 5700 лет. Это, вероятно, смыло свидетельства человеческого поселения и исказило данные о более позднем прибытии людей сюда.



Исследование пришло к выводу, что, поскольку уровень моря со временем поднялся, могут быть свидетельства более ранней человеческой жизни на островах, которые находятся под водой. Это также поднимает вопрос о том, откуда могли прийти эти люди, с запада или с юга.