



Исследование: путешествие во времени без парадоксов возможно

Никому еще не удавалось путешествовать во времени — по крайней мере, насколько это известно широкой общественности, — но вопрос о том, возможно ли это теоретически, продолжает вдохновлять ученых.



Как показывают такие фильмы, как "Терминатор", "Донни Дарко", "Назад в будущее" и многие другие, перемещение во времени создает массу проблем для фундаментальных правил Вселенной: если вы вернетесь в прошлое и помешаете родителям встретиться, то как вы вообще можете существовать, чтобы вернуться в прошлое?



Это монументальная головная боль, известная как "парадокс дедушки", но несколько лет назад студент-физик Жермен Тобар из Университета Квинсленда в Австралии придумал, как "возвести числа в квадрат", чтобы сделать путешествия во времени жизнеспособными без парадоксов.



"Классическая динамика говорит, что если вы знаете состояние системы в определенное время, это может рассказать нам всю историю системы. Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может быть как в прошлом, так и в будущем само по себе, что теоретически переворачивает изучение динамики с ног на голову", — сказал Тобар .



Расчеты показывают, что пространство-время потенциально может адаптироваться, чтобы избежать парадоксов.



Чтобы использовать актуальный пример, представьте себе путешественника во времени, путешествующего в прошлое, чтобы остановить распространение болезни — если миссия будет успешной, у путешественника в его времени не будет болезни и ему незачем возвращаться в прошлое.



Работа Тобара предполагала, что болезнь все же ускользнет каким-то другим путем или способом, устраняя парадокс. Что бы ни делал путешественник во времени, болезнь остановить невозможно.



Работа Тобара непроста для понимания "нематематиками", но она рассматривает влияние детерминированных процессов (без какой-либо случайности) на произвольное количество областей в пространственно-временном континууме и демонстрирует, как обе замкнутые времяподобные кривые (как и предсказывал Эйнштейн) могут соответствовать правилам свободы воли и классической физике.



"Математика подтвердилась, а результаты оказались предметом научной фантастики", — сказал физик Фабио Коста из Университета Квинсленда, руководивший исследованием.



Исследование сгладило проблему с помощью другой гипотезы о том, что путешествие во времени возможно, но путешественники во времени будут ограничены в том, что они делают, чтобы они не создавали парадокс. В новой модели путешественники во времени могут делать все, что хотят, но парадоксы невозможны.



В то время как цифры могут сработать, на самом деле искривление пространства и времени, чтобы попасть в прошлое, остается неуловимым — машины времени, которые ученые разработали до сих пор, в настоящее время они существуют только как расчеты на бумаге.



Возможно, однажды люди смогут путешествовать во времени. И если мы это сделаем, то новое исследование предполагает, что мы будем свободны делать с миром в прошлом все, что захотим: он соответствующим образом перестроится.



"Ряд обнаруженных нами математических процессов показывает, что путешествия во времени со свободной волей логически возможны в нашей Вселенной без каких-либо парадоксов. Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут корректироваться сами собой, чтобы избежать каких-либо несоответствий", — сказал Коста.