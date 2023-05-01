



Исследование мумий: дети в Древнем Египте часто страдали анемией

После анализа детских мумий, хранящихся в различных музеях Европы, было обнаружено, что анемия была распространена среди детей в Древнем Египте. Благодаря использованию компьютерной томографии ученым удалось выявить признаки этой патологии крови и других заболеваний, распространенных в Древнем мире.



Согласно новому рецензируемому исследованию, опубликованному в Международном журнале остеоархеологии, анемия была относительно распространена среди детей, мумифицированных во времена Древнего Египта. Исследователи смогли выявить анемию у одной трети детских мумий с помощью компьютерной томографии, а также случаи талассемии.



Талассеми́и — это группа наследственных заболеваний крови, для которых характерно снижением выработки гемоглобина.



Исследователи из Германии, Италии и США обнаружили, что анемия, скорее всего, была распространена среди детей в Древнем Египте из-за недоедания, паразитарных инфекций и генетических нарушений, которые и сегодня часто вызывают анемию.



Считается даже, что Тутанхамон, возможно, умер от серповидно-клеточной анемии. Однако исследователи этого недавнего исследования считают, что "прямые доказательства анемии в человеческих останках из Древнего Египта редки".



Анемия — это состояние, при котором организму не хватает здоровых эритроцитов для переноса кислорода к тканям организма. Исследователи сравнили детские мумии с мумиями взрослых и обнаружили, что в детских останках больше признаков анемии, что, возможно, стало причиной их ранней смерти.



Однако до сих пор неясно, было ли это причиной смерти большинства мумифицированных детей. Существующие технологии компьютерной томографии не могут определить, насколько большую роль сыграла анемия в причинах смерти детей в Древнем Египте. Ученые искали признаки заболеваний, которые могли привести к анемии.



Широко распространенное в Древнем Египте мумифицирование тел умерших впоследствии позволило исследователям получить информацию, которая была бы недоступна, если бы их хоронили просто закапывая в землю или сжигая. Компьютерная томография часто позволяет ученым видеть сквозь слои савана мумии, не снимая их, для дальнейшего изучения тел.

