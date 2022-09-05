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Исследование: геймеры "синхронизируют мозги" во время совместной игры
05.09.2022 21:32 Александр Юзовский

Исследование: геймеры "синхронизируют мозги" во время совместной игры

Уже давно ученые установили, что при социальном взаимодействии у людей происходит мозговая синхронизация, а недавно они решили проверить этот феномен на игроках многопользовательских онлайн-игр.

В рамках исследования изолированные друг от друга игроки выполняли общую задачу в многопользовательской игре, а ученые в это время проводили измерения их электроэнцефалограммы мозга.

Во время измерений игроки совместно управляли автомобилем.

Оказалось, что у геймеров в этот момент были синхронизированы частоты в альфа-, бета- и гамма-диапазонах. В целом опыт показал, что синхронизация в альфа- и гамма-диапазонах частот приводит к увеличению производительности в игре.

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