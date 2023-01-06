



Исследование: две трети ледников исчезнут к 2100 году

Согласно новому исследованию, мировые ледники сокращаются и исчезают быстрее, чем думали ученые, и, по прогнозам, две трети из них исчезнут к концу века при нынешних тенденциях изменения климата.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science ранее на этой неделе.



В настоящее время мир находится на пути к повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными временами, что к 2100 году означает потерю 32% массы ледников в мире, или 48,5 триллиона метрических тонн льда, а также 68% ледников. По словам ведущего автора исследования Дэвида Раунса, это увеличит повышение уровня моря на 4,5 дюйма (115 миллиметров) в дополнение к тому, что моря уже становятся больше из-за таяния ледяных щитов и более теплой воды.



Согласно исследованию, прогнозируемая потеря льда к 2100 году колеблется от 38,7 трлн метрических тонн до 64,4 трлн тонн, в зависимости от того, насколько сильно нагревается земной шар и сколько сжигается угля, нефти и газа.



По словам авторов исследования, при наихудшем сценарии потепления на несколько градусов 83% мировых ледников, вероятно, исчезнут к 2100 году.