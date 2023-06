Испанские ученые разработали искусственную матку для недоношенных детей – видео

Исследователи из Барселоны создали искусственную матку, чтобы спасти недоношенных детей. Ее уже опробовали на ягнятах – их плоды оставались живыми в течение 12 дней. Об этом пишет Reuters.



Искусственная плацента состоит из биосовместимого материала. Она полупрозрачна и подключена к системе циркуляции околоплодных вод. Плод внутри защищен от внешних раздражителей, но доступен для УЗИ.



“Мы пытаемся разработать систему, позволяющую нам удерживать плод вне матери, но все еще в условиях внутриутробного развития: чтобы он продолжал дышать через пуповину, чтобы мы могли кормить его через пуповину, чтобы он жил в окружении жидкости при постоянной температуре”, – объяснил руководитель проекта Эдуард Гратакос.



После доклинических исследований на ягнятах ученые планируют тестировать технологию свиней. В случае успеха, через несколько лет проект испытают на людях.



Над подобным изобретением ранее работали учёные из Детской больницы Филадельфии. Они смогли сохранить плоды животных живыми в течение 28 дней.



Дети, рожденные после шестого или менее месяца беременности, считаются очень недоношенными и имеют высокий риск смерти или инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году в мире умерло около 900 тысяч таких младенцев.

WATCH: Researchers in Barcelona are trying to 'trick nature' by creating an artificial womb for extremely premature babies after tests on animals kept fetuses alive for 12 days https://t.co/73NBZymfGQ pic.twitter.com/Yf9QjMTwcF