



Искусственный интеллект научили определять болезнь Альцгеймера по глазам

Искусственный интеллект уже много лет применяются в медицине, и со временем его все больше внедряют для улучшения эффективности лечения. Теперь инновационная модель может анализировать изображения сетчатки, чтобы определить нарушения в мозге.



Американские ученые начали использовать искусственный интеллект, чтобы отличить нормальную когнитивную функцию от легкого нарушения. Это поможет без лишних усилий и экономических выявить ранние признаки когнитивного снижения.



Аппарат на основе ИИ выделяет особенности в изображениях сетчатки, полученных с помощью оптической когерентной томографии (неинвазивное исследование слизистых оболочек глаза) и ангиографии (метод рентгенологического исследования сосудов)



Модель машинного обучения анализируя изображения сетчатки глаза и особенности пациента имеет 79% чувствительность, а также на 83% эффективно определяет специфические признаки у лиц с начальными когнитивными нарушениями.



«Сетчатка глаза - это окно в мозг, и алгоритмы машинного обучения, которые используют неинвазивную и экономически эффективную визуализацию сетчатки для оценки неврологического здоровья, могут быть мощным инструментом для масштабного скрининга пациентов», - сказал соавтор исследования, студент лаборатории мультимодальной визуализации глаза в нейродегенеративных болезнях Дюка Александр Ричардсон.



