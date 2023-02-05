



Искусственный интеллект Claude успешно сдал экзамен по праву и экономике

Профессор экономики Алекс Табаррок из университета Джорджа Мейсона сообщил, что модель искусственного интеллекта от компании Anthropic под названием "Claude" успешно сдала экзамен по праву и экономике. Экзаменаторы отметили низкий уровень знаний ИИ, однако он оказался достаточным для получения предельного проходного балла. В частности, преподаватели обратили внимание на способность аргументированно отстаивать свою точку зрения. При этом, говорят исследователи, Claude на голову превосходит популярный ChatGPT – хотя и уступает ему по другим параметрам.



По словам профессора Алекса Табаррока из Университета Джорджа Мейсона в Виргинии, искусственный интеллект, получивший финансирование от основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, находящегося под следствием из-за вероятного мошенничества, сдавал экзамен по праву и экономике университетского уровня. При этом некоторые ответы его были "лучше, чем многие человеческие".



Табаррок отметил, что в ответе были некоторые недостатки, в том числе то, что это было "мнение". В идеале ответ должен содержать больше "экономической аргументации".



Claude разработан исследовательской компанией Anthropic, занимающейся вопросами безопасности искусственного интеллекта. В мае 2022 года компания привлекла 580 миллионов долларов финансирования от инвесторов. В отличие от некоторых конкурентов, этот ИИ не оперирует понятиями "хорошее", "плохое" и "запретное", он просто использует весь набор доступных данных.



Обученные по "безопасным схемам" ИИ избегают общения на спорные темы, из-за чего становятся удобными для широкого применения, но не нужны во время решения критических и спорных задач. Claude, напротив, готов сформулировать свое мнение практически по любой теме, но в то же время запросто может отказаться общаться, если сочтет запрос бессмысленным или провокационным.



Claude больше похож на искусственную личность, в то время как ChatGPT является типичным интеллектуальным инструментом.



Напомним, компания OpenAI, которая уже наделала шума своим ChatGPT, обучает новую нейросеть для замены программистов начального уровня.