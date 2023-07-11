



Искусственные мидии определяют концентрацию опасных металлов в океане

Искусственные мидии для мониторинга уровня радиоактивных веществ в морской воде созданы совместными усилиями ученых из Университета образования Гонконга (EdUHK) и Университета Гонконга.



Искусственная мидия была изобретена профессором Рудольфом Ву Шиу-Суном и его командой с факультета естественных наук и экологических исследований EdUHK. Устройство похоже на натуральных морских жителей и умеет определять концентрацию различных металлов в океане. Устройство уже успешно использовалось в 29 странах и регионах мира.



В своем исследовании команда сосредоточилась на проверке способности гаджета поглощать и выделять три распространенные радиоактивные вещества, содержащиеся в ядерных отходах – уран, стронций и цезий. Искусственную мидию поместили в морскую воду с разной концентрацией этих веществ, чтобы оценить ее способность поглощать их. Как выяснилось, устройство достигает насыщения радиоактивными веществами в течение семи-восьми недель.

Затем исследователи поместили датчики в чистую морскую воду, ранее очищенную от радиоактивных загрязнителей. Измерив концентрацию этих веществ, накопившихся в мидиях, исследователи смогли точно определить концентрацию ядерных загрязнителей в морской воде.



Профессор Ву пояснил, что другие методы измерения содержания радиоактивных веществ в морской воде требуют сбора сотен литров воды и требуют проведения сложного отбора проб и предварительной обработки. Используя искусственную мидию, власти могут экономически эффективно контролировать уровень ядерного загрязнения в водоемах на регулярной основе.



“В последние несколько десятилетий в результате антропогенной деятельности – добычи полезных ископаемых, переработки и сбросов с атомных электростанций, в окружающую среду были выброшены значительные количества радиоактивных соединений”, – пишут авторы исследования. “В результате в настоящее время искусственные радионуклиды широко встречаются в водной среде. Авария на Фукусиме, например, привела к выбросу огромного количества радиации в морскую среду, что привело к сильному загрязнению”.



Ученые подчеркивают, что стоимость одного устройства мониторинга составляет всего 1 доллар, что является невероятно низкой ценой за экологическую и продовольственную безопасность.