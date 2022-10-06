



Ирландия готовится к запуску своего первого спутника в космос

Правительство Ирландии во вторник провело обмен письмами с Европейским космическим агентством (ESA), что стало очередным шагом на пути к запуску в космос первого ирландского спутника - EIRSAT-1 (Ирландский образовательный исследовательский спутник).



Спутник EIRSAT-1 разрабатывает и собирает команда Школы физики Университетского колледжа Дублина. Проект ирландского спутника был начат еще в 2017 году. По размеру EIRSAT-1 не превышает коробки для обуви.



Ожидается, что он будет запущен в космос из космопорта ESA во Французской Гвиане между серединой января и серединой февраля 2022 года. Стоимость запуска будет полностью покрыта Европейским космическим агентством.



Обмен письмами между правительством Ирландии и ESA подчеркивает, что EIRSAT-1 станет чисто ирландской космической миссией, и таким образом страна сможет зарегистрировать его в Реестре объектов, запущенных в открытый космос, который ведет ООН.



EIRSAT-1, который будет находиться на высоте 520 километров над поверхностью Земли в течение пяти лет, имеет целью позволить человечеству лучше понять, как возникла Вселенная. Планируется осуществить три эксперимента с его участием.



Первый эксперимент предполагает обнаружение всплесков гамма-излучения, которые возникают во время гибели массивных звезд и обнаруживаются вблизи Земли из галактик, которые могут располагаться на расстоянии миллиардов световых лет.



Кроме того, EIRSAT-1 призван испытать термостойкую краску EMOD, разработанную ирландской компанией Enbio. Эксперимент покажет, как краска выдерживает космические условия. В ходе третьего эксперимента на ирландском спутнике испытают новый метод управления положением на основе волн, разработанный в Университетском колледже Дублина.