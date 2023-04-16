Иран успешно испытал противотанковую управляемую ракету Sadid-365
Генерал Али Кухестани, глава Организации джихада по исследованиям и обеспечению Сухопутных войск КСИР, объявил в субботу во время интервью информационному агентству Tasnim, что ведется разработка мощной противотанковой управляемой ракеты под названием Sadid-365.
Согласно новостям Mehr, ракета с дальностью действия 8 км способна уничтожить любую бронированную технику, на которую она нацелена.
"Эта ракета с оптическим наведением отличается высокой точностью поражения цели и способностью атаковать сверху, а также может проходить через системы активной защиты и уничтожать их", — сказал Кухестани.
Было обнаружено, что режим верхней атаки ракеты Sadid-365 представляет собой инновационный метод, который позволяет ракете быстро набирать высоту после запуска и двигаться на определенной высоте, прежде чем пикировать на намеченную цель.
Этот баллистический путь отличается от обычных методов и оказался более эффективным. Верхняя броня танков обычно является их самой слабой частью, что облегчает ее пробивание и уничтожение цели.
На прошлой неделе Кухестани объявил, что КСИР разработал новый дрон-камикадзе под названием Meraj 532.
Этот беспилотник имеет дальность полета 450 км и будет использоваться сухопутными войсками.