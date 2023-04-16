



Иран успешно испытал противотанковую управляемую ракету Sadid-365

Генерал Али Кухестани, глава Организации джихада по исследованиям и обеспечению Сухопутных войск КСИР, объявил в субботу во время интервью информационному агентству Tasnim, что ведется разработка мощной противотанковой управляемой ракеты под названием Sadid-365.



Согласно новостям Mehr, ракета с дальностью действия 8 км способна уничтожить любую бронированную технику, на которую она нацелена.



"Эта ракета с оптическим наведением отличается высокой точностью поражения цели и способностью атаковать сверху, а также может проходить через системы активной защиты и уничтожать их", — сказал Кухестани.



Было обнаружено, что режим верхней атаки ракеты Sadid-365 представляет собой инновационный метод, который позволяет ракете быстро набирать высоту после запуска и двигаться на определенной высоте, прежде чем пикировать на намеченную цель.



Этот баллистический путь отличается от обычных методов и оказался более эффективным. Верхняя броня танков обычно является их самой слабой частью, что облегчает ее пробивание и уничтожение цели.

⚡️Sadid 365, the newest Iranian top attack missile, was successfully tested by the IRGC Ground Forces.



Sadid 365 is a guided anti-armor missile with a range of 8 kilometers, which is capable of destroying all kinds of armored equipment. pic.twitter.com/PPc31qYpex — Iran Observer (@Iranobserver01) April 15, 2023

На прошлой неделе Кухестани объявил, что КСИР разработал новый дрон-камикадзе под названием Meraj 532.Этот беспилотник имеет дальность полета 450 км и будет использоваться сухопутными войсками.