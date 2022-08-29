



Иран скопировал израильские ракеты и установил их на беспилотники - СМИ

Последние возможности иранских беспилотных летательных аппаратов, задокументированные на фотографиях с недавних иранских учений с беспилотниками, были засняты иранским Fars News и украинским интернет-изданием Defense Express. В украинском докладе утверждается, что Иран скопировал израильскую противотанковую ракету Spike и установил ее на беспилотник.



В последние годы Иран увеличил возможности своих беспилотников. Некоторые заявления Ирана о возможностях его беспилотников не могут быть подтверждены, и неясно, насколько хорошо эти аппараты действительно работают. С другой стороны, очевидно, что иранские беспилотники все чаще используются в регионе боевиками и террористическими группами и что Иран экспортирует беспилотники в Африку, Южную Америку и Среднюю Азию.



Недавние сообщения даже указывали на возможную передачу иранских БПЛА в Россию.



В украинском отчете указывается иранский беспилотник Mohajer-6, оснащенный "противотанковыми ракетами и управляемыми авиабомбами".



На фотографиях с недавних иранских демонстрационных учений с беспилотниками видна противотанковая управляемая ракета "Алмас" под крылом израильского БПЛА Mohajer-6. Иранский ПТРК с этой управляемой ракетой был представлен в июле 2021 года. Фактически "Алмас" является копией израильской самонаводящейся ракеты Spike с дальностью полета до 8000 метров.



В целом цель Ирана — показать, что их беспилотники обладают такими же возможностями, как американские, израильские, турецкие или другие вооруженные беспилотники. Установка на беспилотники противотанковых ракет и бомб большой дальности, казалось бы, дает Ирану новые возможности, но неясно, существуют ли доказательства того, что эти БПЛА действительно обладают завленными Ираном характеристиками.

