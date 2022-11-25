



Иран поставил на вооружение беспилотник Shahed-149 с дальностью полета 2000 км

Иранцы сообщили, что современный беспилотник Shahed-149, также известный как "Газа", недавно поступил на вооружение.



Согласно этим источникам, "Газа" обладает рядом уникальных возможностей, которые отличают его от других иранских беспилотников, включая очень большой радиус действия - до 2000 километров, а также продолжительность полета 35 часов.



Он имеет размах крыльев 21 метр, способность нести целевую полезную нагрузку и вооружение в 500 кг и может летать на максимальной высоте 13 км.



Другой иранский источник сообщил, что БПЛА, похожий по силуэту на "Газу", был замечен несколько дней назад над афганской провинцией Тахар, расположенной недалеко от афгано-таджикской границы.



Новый беспилотник был представлен 21 мая 2021 года и получил название "Газа" в знак поддержки борьбы палестинцев против Израиля.



Он был поставлен на вооружение ВВС КСИР в 2022 году.



"Газа" - это БПЛА, работающий на большой высоте, схожий по размерам, форме и функциям с американским MQ-9 Reaper.



Он больше, тяжелее и способен работать на большей высоте, чем предыдущий Shahed-129, который был похож на MQ-1 Predator.



Продолжительность полета составляет 35 часов, дальность полета - 2 000 км (1 200 миль), размах крыла - 21 метр, скорость - 350 км/ч, он способен нести 13 бомб и 500 кг электронного оборудования. Это первый иранский турбовинтовой самолет.