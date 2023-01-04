



Иран похвастался успешным испытанием нового ударного беспилотника

Иран провел испытания нового ударного беспилотника "Абабиль-5" в прибрежной зоне Оманского залива, вблизи Ормузского пролива.



По данным "Голос Америки", БПЛА пролетев 400 километров и поразил цель.



Государственное телевидение Ирана обнародовало соответствующее видео испытаний.



Они проводились в рамках учений "Зольфагар-1401", в которых участвовали спецназ и десантники. На мероприятии были задействованы истребители, вертолеты, военно-транспортные самолеты и подводные лодки.