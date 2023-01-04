Иран похвастался успешным испытанием нового ударного беспилотника
Иран провел испытания нового ударного беспилотника "Абабиль-5" в прибрежной зоне Оманского залива, вблизи Ормузского пролива.
По данным "Голос Америки", БПЛА пролетев 400 километров и поразил цель.
Государственное телевидение Ирана обнародовало соответствующее видео испытаний.
Они проводились в рамках учений "Зольфагар-1401", в которых участвовали спецназ и десантники. На мероприятии были задействованы истребители, вертолеты, военно-транспортные самолеты и подводные лодки.
کلیپی دیگر از لانچ موشک ضد کشتی نصر از جنگنده F4.— Reza_Mad (@maysam21901) January 1, 2023
نصر در حالت ساحل به دریا یا دریا به دریا ۳۵ کیلومتر برد دارد که در صورت شلیک از جنگنده این برد افزایش میابد.
جنگنده های ارتقا یافته پروژه دوران توانایی شلیک این موشک را دارند pic.twitter.com/QUHOst8fpD