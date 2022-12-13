



Иран планирует ограничить дальность полета баллистических ракет

Иран планирует ограничить дальность полета баллистических ракет, которые намерен отправить в Россию, чтобы не нарушать резолюцию ООН, утверждает израильское издание Axios.



По информации издания, Fateh-110 с дальностью 300 км будут ограничены, а 700-километровые Zolfaghar не будут поставлены России.



Согласно резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерного соглашения, страны не имеют права передавать Ирану или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники, имеющие радиус действия более 300 километров и полезную нагрузку более 500 килограммов до октября 2023 года.



Таким образом, Иран надеется избежать новых более жестких санкций.