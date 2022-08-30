



Иран начал обогащать уран на передовых установках IR-6 в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана с помощью одного из трех каскадов или кластеров усовершенствованных центрифуг IR-6, недавно установленных на его подземном обогатительном заводе в Натанзе, говорится в отчете ООН по атомному надзору для государств-членов.



В конфиденциальном отчете говорится, что Иран использует каскад из 174 установок для обогащения урана до чистоты до 5%. Из двух других каскадов IR-6 на подземном заводе один подвергается пассивации, процессу, предшествующему обогащению, а другой еще не заполнен ядерным материалом.



Ранее в этом месяце Бехруз Камальванди, представитель Иранской организации по атомной энергии (IAEO), объявил, что Иран запустит "сотни" новых и усовершенствованных центрифуг IR6 и IR1 для обогащения урана, заявив, что 500 установок IR6 будут активированы в течение 10-15 дней после объявления.



Представитель IAEO заявил, что центрифуги были активированы в рамках "Стратегического плана действий по отмене санкций и защите интересов иранского народа" и для достижения минимального уровня обогащения в 190 000 рабочих единиц разделения (ЕРР), чтобы соответствовать "уровню потребностей Ирана".



Камальванди добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об этом шаге. Вскоре после этого иранская газета Nour News сообщила, что новые центрифуги были установлены в подземных залах ядерного комплекса в Натанзе еще до объявления об этом.



В прошлом иранские официальные лица заявляли, что для топлива реакторов на АЭС в Бушере и ядерной установки в Тегеране необходимо 190 000 ЕРР.



В декабрьском отчете Института науки и международной безопасности подчеркивается, что, хотя эта цифра относительно скромна в коммерческих масштабах, "программа, с точки зрения ядерного оружия, огромна для такой страны, как Иран". Имея достаточные запасы низкообогащенного урана, Иран с такой мощностью может производить оружейный уран, которого хватит для создания пяти ядерных бомб в год.



В том же отчете подчеркивалось, что около 650 центрифуг ИР-6 будет достаточно для прорыва и производства достаточного количества обогащенного урана для ядерного оружия примерно за один месяц. В июне Иран проинформировал МАГАТЭ, что начал активацию 166 центрифуг IR-6. В объявлении IAEO, сделанном ранее в этом месяце, говорилось, что оно активирует еще 500 центрифуг IR-6, в результате чего общее количество таких центрифуг составит не менее 666.

