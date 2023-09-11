



Иран хвастается "тактической системой ПВО" собственной разработки

В Иране последние две недели активно рекламируют новый мобильный зенитно-ракетный комплекс Tactical Sayyad, который якобы отличается маневренностью и является более эффективным, чем старые системы ПВО.



Утверждается, что комплекс способен обнаруживать до 24 целей на расстоянии около 180 км, а поразить может до 12 за раз.



В Иране хвастаются тем, что Tactical Sayyad имеет систему самозащиты в одной из шахт, которая делает ее невоспримчивой к угрозам на малых высотах. Также в машину встроены радар и пусковые установки.



Аналитики объясняют такую интенсивную пиар-кампанию разработки тем, что Иран пытается таким образом продемонстрировать, будто он "сдерживает" другие страны региона, заставляя врагов быть "более осторожными". Чиновники утверждают, что подразделения ПВО контролируют "даже самые далекие" от границ районы и способны противостоять "любой возможной угрозе".