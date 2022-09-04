



iPhone впервые в истории обогнали телефоны на базе Android в США

Доля рынка iPhone в США в прошлом квартале достигла рекордно высокого уровня, впервые в истории обеспечив более 50% всего рынка США, обогнав рынок смартфонов на базе Android.



"Apple обогнала Android-устройства, на их долю приходится более половины смартфонов, используемых в США, что дало производителю iPhone преимущество над своим конкурентом, поскольку он продвигается в таких секторах, как финансы и здравоохранение.

По данным Counterpoint Research, 50-процентная отметка, самая высокая доля iPhone с момента его запуска в 2007 году, впервые была превышена в квартале, закончившемся в июне. Около 150 устройств, использующих операционную систему Android от Google, во главе с Samsung и Lenovo, составляют остальные", - сообщает The Financial Times.



