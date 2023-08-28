



iPhone и Apple Watch смогут анализировать состояние здоровья дыхательных путей

Компания Apple подала патентную заявку на систему, использующую управляемое дыхание для анализа дыхательной функции пользователя. Эта система может использоваться для оценки здоровья легких и выявления обструкции дыхательных путей, которая может быть симптомом таких заболеваний, как ХОБЛ и астма.



В патентной заявке отмечается, что люди с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ), астмой или другими болезнями, связанными с дыхательными путями могут ощущать сниженный поток воздуха при дыхании. При таких состояниях спирометрия является распространенным дыхательным тестом, используемым для оценки функции легких и потенциальной обструкции дыхательных путей. Однако на точность и повторяемость спирометрических измерений может влиять то, насколько точно человек соблюдает протокол теста.



В противоположность этому Apple разрабатывает новые способы отслеживания состояния здоровья дыхательных путей с помощью iPhone и Apple Watch. Один из методов подразумевает использование оптического датчика iPhone для отслеживания движений грудной клетки во время дыхания. Затем алгоритмы интерпретируют эти движения для определения характеристик дыхания.



Другой метод предполагает прикрепление Apple Watch к грудной клетке с помощью специальной наклейки. Тогда часы смогут непосредственно контролировать механику дыхания с этой точки зрения.



Ожидается, что запатентованная технология Apple может обеспечить удобное отслеживание и выявление дыхательных тенденций.