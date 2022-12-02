



iPhone 15: уникальная камера Sony и другие интересные "фишки"

Как пишет Nikkei Asia, iPhone следующего поколения получат совершенно новую камеру Sony, которая описывается как "произведение искусства". С ее помощью фотосъемка на смартфонах Apple выйдет на иной уровень.



Сообщается, что такой сенсор сможет получать "вдвое больше насыщенности на каждый пиксель", обеспечивая более широкий динамический диапазон, чем существующие системы камер iPhone. Как результат, смартфон сможет делать качественные снимки даже находясь напротив источника света.



Также Apple планирует оснастить Pro-модели более быстрым процессором A17 Bionic, увеличенным объемом ОЗУ на 8 ГБ и перископный телеобъективом.

Помимо упомянутых выше "фишек", Pro-модели iPhone 15 также полностью лишатся физических кнопок. На смену кнопки питания и регулировки громкости придет единая панель с виброоткликом.



Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C, согласно требованию Евросоюза об унификации зарядных устройств.



В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.