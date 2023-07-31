



iPhone 15: Bloomberg узнал детали о новинках Apple

Компания Apple через несколько недель представит новые iPhone 15 с более тонкими границами дисплея и корпусом из титана. Об основных характеристиках моделей пишет Bloomberg.



В новых моделях Pro и Pro Max размер рамки вокруг дисплея уменьшится до 1,5 мм по сравнению с нынешними 2,2 мм. Это станет возможным благодаря технологии LIPO, которая уже используется в Apple Watch Series 7, чтобы сделать границы устройства более тонкими и увеличить размер дисплея. Сообщается, что такое нововведение планируют внедрить и в iPad.



По данным агентства, компания представит новые функции, которые станут крупнейшим обновлением за последние три года. В моделях iPhone 15 и 15 Plus будет улучшенная камера и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro, при этом разъем Lightning сменит USB-C.



В моделях Pro планируется использовать титан вместо нержавеющей стали, так как этот материал более прочный, легкий и на нем не остается отпечатков пальцев. Apple уже использовала титан в последней версии смарт-часов. Компания сохранит заднюю матовую панель из стекла на Pro, но сделает края более закругленными. Обновление получат и камеры заднего вида, у которых будет более широкий диапазон оптического зума.



Вместе с этим, как утверждает Bloomberg, модели Pro перейдут на “более быстрый” 3-нанометровый чип, тогда как обычные модели iPhone 15 будут оснащены прошлогодним процессором A16. Также появятся сенсорные кнопки с обратной связью для регулирования громкости и отключения звука / звонка. Стандартные кнопки сохранят, но они превратятся в кнопку “Действие”. Уточняется, что функции кнопок можно будет настроить.



Ожидается повышения цен на новые модели в США и за ее пределами, в первую очередь, из-за использования титана и более дорогой системы камер.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple просит поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15 в этом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года. При этом Apple планирует увеличить выручку и рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.